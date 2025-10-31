PIANO FAUNISTICO VENATORIO IN ABRUZZO: AMBIENTALISTI IMPUGNANO LA PROROGA AL TAR

PESCARA – Le associazioni Stazione Ornitologica Abruzzese, Salviamo l’Orso e LNDC Animal Protection hanno impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Aquila le delibere della Giunta e del Consiglio regionale della Regione Abruzzo con cui è stata prorogata dal 2025 al 2027 la validità del Piano Faunistico Venatorio Regionale.

Lo si apprende da una breve nota congiunta degli animalisti-ambientalisti.