PIANO FAUNISTICO VENATORIO IN ABRUZZO: AMBIENTALISTI IMPUGNANO LA PROROGA AL TAR

31 Ottobre 2025 12:54

Regione - Politica

PESCARA – Le associazioni Stazione Ornitologica Abruzzese, Salviamo l’Orso e LNDC Animal Protection hanno impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Aquila le delibere della Giunta e del Consiglio regionale della Regione Abruzzo con cui è stata prorogata dal 2025 al 2027 la validità del Piano Faunistico Venatorio Regionale.





Lo si apprende da una breve nota congiunta degli animalisti-ambientalisti.

