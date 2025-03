PIANO FREDDO: IL COMUNE DI PESCARA PROROGA IL SERVIZIO FINO AL 13 APRILE

PESCARA – “Nuova proroga, fino a domenica 13 aprile, del Piano freddo del Comune di Pescara, con la sistemazione in un hotel dei senza fissa dimora. Una prima proroga, disposta il 18 marzo dal dirigente del Settore Politiche per il Cittadino Marco Molisani, scadeva oggi: la decisione, a metà mese, era scaturita dalle temperature rigide di quei giorni. E anche stavolta alla base del provvedimento del Comune c’è il maltempo, dato che in città piove da giorni”.

L’annuncio arriva dal sindaco Carlo Masci e dall’assessore alle Politiche sociali Adelchi Sulpizio.

“Del servizio garantito dal Comune h24 usufruiscono uomini e donne (anche accompagnati da animali), ospitati in un hotel della città (dal 10 dicembre 2024) e della gestione si occupa la cooperativa On the road – spiegano sindaco e assessore in una nota – Sono 40 i posti letto messi a disposizione di chi accetta una stanza al caldo dove dormire e fino ad ora sono state più di 60 le persone che hanno usufruito di questa possibilità (la maggior parte uomini)”.

Il primo contatto di On the Road con i senza fissa dimora avviene attraverso le Unità di strada, cioè il personale che monitora tutte le situazioni esistenti sul territorio cittadino e garantisce assistenza immediata a chi ne ha bisogno, ad esempio dal punto di vista sanitario.

Esiste inoltre l’help center alla stazione di Pescara, su via Ferrari, dove si possono trovare colazione, servizi igienici, docce, beni di prima necessità e anche uno sportello che fornisce vari tipi di consulenze.

Sul territorio altri punti di riferimento sono la Cittadella dell’accoglienza della Caritas, in via Alento n. 39, e la Casa per l’inclusione sociale di via Gran Sasso, sempre a cura della Caritas, destinata a chi vive una situazione di disagio.