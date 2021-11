PIANO INFRASTRUTTURE ABRUZZO: “QUALI PROGETTI PER L’AQUILA?”, TINARI CHIEDE CHIARIMENTI A MARSILIO

L’AQUILA – “Da presidente del Consiglio comunale della città capoluogo di Regione, sono soddisfatto del piano di investimenti strategici per il rilancio delle infrastrutture d’Abruzzo presentato dal Governatore Marco Marsilio. Tuttavia, non posso non chiedere al presidente della giunta regionale quali sono i progetti di sviluppo e le fonti di investimento da destinare alla città dell’Aquila”.

Così, in una nota, il presidente del Consiglio comunale dell’Aquila, Roberto Tinari, che sottolinea: “Sarebbe opportuno un chiarimento da parte di Marsilio che rischia di alimentare false speranze e aspettative con l’esclusione delle zone interne dal piano dei collegamenti infrastrutturali, a partire dal collegamento ferroviario veloce Pescara Roma che non tocca L’Aquila. Non è ammissibile pianificare una regione a due velocità che rischia di penalizzare ulteriormente tutto il territorio della provincia dell’Aquila”.