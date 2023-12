PIANO NEVE DELLA PROVINCIA DI PESCARA: APPROVAZIONE DA PARTE DEL PREFETTO

PESCARA – Il Prefetto di Pescara i ha approvato il “Piano Neve” per la stagione 2023-2024 per la Provincia. La versione aggiornata del piano redatto d’intesa e con il contributo degli Enti che fanno parte del Comitato Operativo per la Viabilità (C.O.V.), istituito in Prefettura, è finalizzata alla gestio­ne delle emergenze che potrebbero verificarsi nel periodo invernale sulle tratte autostradali e stradali che attraversano questa provincia. Il Piano prevede la pianificazione di una serie di azioni congiunte e coordinate che devono esse­re poste in essere al verificarsi di situazioni di criticità alla circolazione stradale provocata da condizioni metereologiche avverse ponendosi l’obiettivo di ripristinare, nel più breve tempo possibile, le normali condizioni di transitabilità dei tratti stradali interessati.

Nel Piano sono state definite anche le aree di stazionamento e di filtraggio nonché il presidio da parte delle Forze dell’Ordine ai fini della messa in atto degli interventi di assistenza degli auto­mobilisti e degli auto trasportatori. Il tutto per garantire la sicurezza stradale e la salvaguardia della incolumità pubblica in caso di precipitazioni nevose persistenti sulla viabilità. Il piano è consultabile sul sito web della Prefettura di Pescara.