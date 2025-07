PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE: DALLA SECONDA COMMISSIONE OK ALL’ATTO DI INDIRIZZO

L’AQUILA – La Commissione Territorio, Ambiente e Infrastrutture ha adottato questa mattina l’atto d’indirizzo per la redazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, PTPR, con il parere favorevole della maggioranza e l’astensione delle opposizioni.

Pierpaolo Pescara, direttore del Dipartimento Territorio-Ambiente della Giunta regionale, ha illustrato l’avvio del percorso ai commissari, per un provvedimento di iniziativa dell’esecutivo che seguirà le linee guida e i vincoli della normativa regionale vigente in ambito urbanistico.

È poi intervenuto l’amministratore delegato di Strada dei Parchi, Costantino Ivoi, che ha fatto il punto sugli interventi in corso sui viadotti autostradali ricadenti sul territorio abruzzese, mentre interverrà in una prossima seduta utile, Marco Corsini, commissario straordinario per l’adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24/25.

La Commissione guidata da Emiliano Di Matteo ha proseguito i lavori con l’esame della proposta di legge di iniziativa consiliare (Verrecchia) che introduce alcune modifiche e aggiornamenti sulle “Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga”, per la quale saranno calendarizzate eventuali audizioni.

È stato poi espresso parere favorevole all’unanimità, sulla risoluzione a firma del consigliere Di Marco su “Rallentamenti interventi di miglioramento sismico delle strutture e per la riqualificazione integrale edile ed impiantistica in ottemperanza ai dettami normativi in materia di edilizia sanitaria presso il presidio Ospedaliero SS. Trinità di Popoli Terme”.

Ed infine, parere favorevole all’unanimità dei commissari anche sulla mozione a firma della consigliera Erika Alessandrini, su “Molecole PFAS, presenza nelle acque e impatti sulla salute umana”.