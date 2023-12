PIANO REGIONALE PREVENZIONE 2021-25: EVENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI SETTORE EDILE

TERAMO – “Un importante momento dedicato alla presentazione dei risultati prodotti dal gruppo di lavoro regionale salute e sicurezza in edilizia e un’occasione per fornire indicazioni su ruoli e responsabilità, buone prassi e comportamenti virtuosi in un’ottica di assistenza equity oriented”.

Il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, nell’ambito delle iniziative di comunicazione e sensibilizzazione del Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025, promuove il Convegno dal titolo “Salute e Sicurezza in Edilizia” in programma a Teramo, il prossimo 11 dicembre dalle ore 8.00 alle 13.30, nel Park Hotel Sporting in Via A. De Gasperi, 41.

Obiettivo dell’incontro, organizzato dalla Asl di Teramo – si legge in una nota -, è condividere e diffondere le conoscenze e le competenze in materia di salute e sicurezza in edilizia agli operatori della prevenzione e controllo e ai principali portatori di interesse, in un’ottica di trasversalità per favorire la progettazione di cantieri sicuri.

Tra i Focus dell’incontro, l’illustrazione dei dati relativi al fenomeno tecnopatico e infortunistico in edilizia, con particolare riferimento al rischio cadute dall’alto, il Protocollo d’intesa per il rafforzamento della sicurezza sui luoghi di lavoro come strumento strategico di analisi dei dati e di monitoraggio del fenomeno, gli aspetti penali delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro, il contrasto al lavoro irregolare, gli strumenti operativi per la prevenzione nei cantieri e per divulgare la sicurezza nelle imprese.

Interverranno al convegno, coordinato da Marco Marinelli, direttore UOC Servizio Tutela delle Salute nei Luoghi di Lavoro della Asl 4 Teramo e moderato da Milena Rosa Monaco, dirigente medico UOC Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Asl 2 Chieti, Maurizio Di Giosia, direttore generale della Asl 4 Teramo, Franco Caracciolo, dirigente Servizio Prevenzione Sanitaria Medicina Territoriale del Dipartimento Sanità Regione Abruzzo, Luana Strippoli, capo di Gabinetto della Prefettura di Teramo, Ettore Picardi, procuratore capo presso il Tribunale di Teramo, Stefano Giovagnoni, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, Maria Ceci, responsabile Attività Istituzionali della Direzione Regionale INAIL Abruzzo, Andrea Cappelli, ispettore del lavoro presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Teramo, Silvia Di Lorenzo, dirigente medico UOC Servizio Tutela delle Salute nei Luoghi di Lavoro della Asl 4 Teramo, Antonio Spacone, tecnico della Prevenzione Servizio PSAL della Asl 1 Avezzano Sulmona L’Aquila e Alessandra Cellini, tecnico della Prevenzione IFC – UOC Servizio Tutela delle Salute nei Luoghi di Lavoro della ASL 4 Teramo.

L’incontro è rivolto alle aziende che operano in edilizia, alle associazioni datoriali e sindacali, ai medici competenti, agli ordini professionali e a tutti gli attori della sicurezza negli ambienti di lavoro.