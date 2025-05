PIANO RISANAMENTO ACUSTICO: IL COMITATO NUOVA PESCARA VECCHIA, “NON APPROVIAMO LE MODIFICHE”

PESCARA – Lettera aperta alla cittadinanza, al Comune e ai media, da parte del comitato denominato Nuova Pescara vecchia “per smentire categoricamente che i residenti del Centro storico siano favorevoli alle modifiche al Piano di Risanamento Acustico approvate dal Consiglio Comunale”.

“Il nostro comitato non solo non approva l’attuale versione del Piano, né ha mai fatto accordi con gli esercenti, ma ha deciso di affidarsi ad un legale per trovare una soluzione ai tanti problemi che da tempo lamentiamo”.

