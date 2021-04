PIANO TRANSIZIONE 4.0: WEBINAIR DI CONFINDUSTRIA NAZIONALE E L’AQUILA ABRUZZO INTERNO

L’AQUILA – Il nuovo Piano Transizione 4.0, con particolare riferimento al rilancio degli investimenti e alla ripresa dell’economia, sarà al centro del webinar in programma per domani, venerdì 9 aprile, alle ore 15.00, su piattaforma telematica. Si tratta del secondo appuntamento di approfondimento, che vede insieme Confindustria nazionale, Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, Puglia e Basilicata, su tematiche di stretta attualità economico-finanziaria.

La Legge di Bilancio per il 2021 ha confermato e rafforzato l’impianto del Piano Transizione 4.0 che, prevedendo importanti misure di supporto agli investimenti in tecnologie avanzate, alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione e alla formazione, rappresenta un piano di politica industriale di grande valore per la transizione digitale e l’innovazione del sistema produttivo.

“Il Piano transizione 4.0 costituisce”, spiega Francesco De Bartolomeis, direttore di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, “un pilastro del Piano nazionale di ripresa e resilienza contribuendo, in modo incisivo, al rilancio degli investimenti, alla ripresa dell’economia e alla modernizzazione del sistema produttivo e del Paese, in coerenza con gli obiettivi del programma europeo Next generation dell’Unione Europea.

Il webinar si inserisce nella nuova edizione del “Monitor Legislativo”, il Progetto dedicato all’aggiornamento di imprese e manager ed è l’occasione per conoscere le novità del Piano e gli strumenti a disposizione delle imprese, per approfondire aspetti di natura tecnica e i progetti di innovazione 4.0″.

Il programma prevede, alle 15, i saluti di benvenuto di Francesco De Bartolomeis, direttore Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, alle 15,15 gli interventi di Giulia Abruzzese, area Politiche fiscali e Valentina Carlini, area politiche Industriali e per la sostenibilità di Confindustria su “Le misure del Piano transizione 4.0”. Alle 16,30 si parlerà di Trasformazione digitale e progetti di innovazione 4.0, con la relazione di Giuseppe Biffi, di Siemes. ù

Alle 17 Questions & Answers e chiusura dei lavori. Modera Cosimo Damiano Dottorini, Area impresa e politiche territoriali di Confindustria Basilicata. La partecipazione all’evento è gratuita.

Per iscrizioni accedere al sito http://monitorlegislativo.confindustria.it/transizione40/2021/04/09.