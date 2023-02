PIANO TRATTURI, SILVERI: “GRAZIE AL LAVORO DELLA LEGA, STIPULATA CONVENZIONE URBANISTICA-UNIVAQ”

L’AQUILA – “Grazie al lavoro del nostro assessore alle politiche urbanistiche, Francesco De Santis, la città potrà avere un Piano quadro dei tratturi (Pqt) per valorizzare le importanti e antiche infrastrutture, patrimonio dell’Unesco, utilizzate dai pastori per per trasferire i greggi da un’area di pascolo ad un’altra”.

Così in una nota il segretario cittadino della Lega L’Aquila, Roberto Jr. Silveri, già consigliere comunale nella scorsa consiliatura.

“Questo strumento, capace di salvaguardare l’antico tratturo magno e sviluppare una digitalizzazione del sistema turistico, sarà il risultato della collaborazione tra l’Università degli studi dell’Aquila e il Comune che ha stanziato 50mila euro. Tutelare questi percorsi significa valorizzare la nostra Regione”, conclude Silveri.