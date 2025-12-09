PIANO URBANO COMUNALE TERAMO: PUBBLICATO L’AVVISO PER LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

TERAMO – Questa mattina, nell’ambito della fase di partecipazione, sul sito dedicato al PUC è stato pubblicato l’avviso per le manifestazioni d’interesse alla formazione del nuovo Piano urbanistico comunale.

L’avviso prevede che i soggetti interessati possano presentare proposte d’intervento relative al contesto urbano, peri-urbano, rurale e naturale/seminaturale, coerenti con le azioni strategiche che caratterizzano le 6 Strategie individuate dal “Documento Preliminare: Indirizzi e obiettivi per il Piano Urbanistico Comunale di Teramo”.

Documento consultabile e scaricabile sempre dal sito dedicato al PUC , all’indirizzo https://teramopiu.it/, dove sono e verranno pubblicate tutte le novità, i bandi e le informazioni relative al piano.

Le proposte avanzate dai cittadini, in particolare, potranno riguardare: Interventi di edilizia residenziale pubblica e privata, anche relativi ai servizi-attrezzature, al settore turistico-ricettivo, al settore direzionale-commerciale, al settore sportivo, con particolare riferimento a progetti di rigenerazione urbana e di riqualificazione urbanistica precisando se le aree interessate sono dotate di urbanizzazioni; Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbanistica degli insediamenti produttivi dismessi o in fase di dismissione. Interventi di rigenerazione territoriale. Gestione dell’ambito rurale, naturale e semi-naturale. Interventi di miglioramento o riqualificazione ambientale. Tutela dei valori ambientali, paesaggistici e storico-artistico-monumentali. Interventi relativi alla Strategia per la qualità urbana, ecologico-ambientale ed energetica.

Le manifestazioni d’interesse, sottoscritta dai richiedenti e redatte in carta semplice potranno essere presentate fino al 30 gennaio 2026, utilizzando esclusivamente l’apposito modello reperibile dal sito web del Comune di Teramo con una delle seguenti modalità: consegna a mano, entro il 30 gennaio all’Ufficio Protocollo del Comune, sito in via della Banca n.2, 64100 Teramo, durante gli orari di apertura al pubblico o tramite casella di posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it, sempre entro il 30 gennaio.

“Prosegue la fase di partecipazione alla formazione del piano, avviata a fine ottobre con l’incontro di presentazione del PUC ai cittadini, agli ordini professionali e alle associazioni edili e di categoria – sottolinea l’Assessore con delega all’urbanistica Graziano Ciapanna – incontro nel corso del quale abbiamo illustrato gli elaborati e i contenuti alla base del nuovo piano e gli indirizzi e le strategie che come Amministrazione intendiamo perseguire”.

“È ovvio, come ho già avuto modo di sottolineare proprio in quell’occasione, che il PUC dovrà dialogare e integrarsi con gli altri strumenti di pianificazione e governo del territorio e questa fase di partecipazione è fondamentale per arrivare alla redazione di un piano che risponda concretamente alle esigenze del nostro territorio. L’obiettivo, come abbiamo evidenziato più volte, è quello di promuovere una crescita complessiva ed organica del territorio, andando a ricucire centro, quartieri e frazioni”, conclude l’assessore.