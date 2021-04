PIANTAGIONI DI MARIJUANA IN CASA, DUE GIOVANI ARRESTATI PER SPACCIO AD AVEZZANO

AVEZZANO – Nel primo pomeriggio di oggi, nel corso di un mirato servizio finalizzato a contrastare lo spaccio di sostanza stupefacente disposto dal Questore della Provincia di L’Aquila, personale del commissariato di pubblica sicurezza di Avezzano ha tratto in arresto due giovani, responsabili dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, B.R.A., 21enne di origine italiana, è stato sospeso a cedere dosi di hashish ad altri acquirenti. Tutti sono stati fermati e accompagnati presso il commissariato per gli adempimenti di rito.

La successiva perquisizione effettuata presso il domicilio di B.R.A. che condivide con F.C.G., di origini rumene, presente nel gruppo dei giovani fermati, ha permesso di rinvenire e sequestrare più di 1,7 Kg. di hashish, 25 gr. di marijuana e 10 gr. di cocaina nonché bilancini di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento in dosi, unitamente alla somma in contanti di 300,00 euro, probabile provento dell’attività illecita.

Inoltre nell’abitazione sono state scoperte 2 piantagioni di marijuana allo stato florido, pronte per essere immesse sulle piazze di spaccio della Marsica.

D’intesa con il Pm di turno, i due giovani sono stati arrestati e sono in attesa di essere tradotti in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.