PIAZZA CHIARINO L’AQUILA: CORTI, “VASI ‘MODELLO ERODE’ PERCOLANO E SPORCANO PAVIMENTAZIONE”

L’AQUILA . “Ma i vasi con le alette sporgenti modello “Erode e la strage degli innocenti” collocati su Piazza Chiarino sono stati scelti perché percolano e, sporcando la pavimentazione di un marrone fango, garantiscono che raggiunga immediatamente quella patina di “vissuto” che secondo il Vicesindaco la rende bellissima?”.

A chiederlo, con il consueto sarcasmo, l’avvocato Fausto Corti, in riferimento all’arredamento urbano di piazza Chiarino a L’aquila, inaugurata solo due giorni fa. Corti ha da ridire non solo sul “percolamento” delle fioriere, m anche sulla sicurezza a causa delle alette sporgenti, in una piazza che sta tornando ad essere uno dei fulcri della movida serale, presa d’assalto da centinaia e centinaia di giovani.