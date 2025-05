PIAZZA MUZII PESCARA: INCONTRO ESERCENTI-COMUNE, “PRESTO TAVOLO CON TUTTE LE PARTI”

PESCARA – “Piena disponibilità dell’amministrazione comunale ad ascoltare e comprendere le esigenze dei titolari dei locali, in un clima di confronto pacifico e costruttivo”.

È quanto si legge in una nota al termine dell’incontro che si è tenuto oggi nell’ufficio dell’assessore al Commercio, Zaira Zamparelli, con una delegazione di esercenti della zona di Piazza Muzii a Pescara.

“Come esponente di una maggioranza di centrodestra, da sempre attenta e vicina al mondo delle attività produttive, confermo l’impegno a trovare soluzioni condivise – dichiara l’assessore Zamparelli – Tuttavia, come in tutte le città italiane interessate dai fenomeni della movida, è fondamentale anche garantire il diritto alla salute e al riposo dei cittadini, pur riconoscendo che l’attuale normativa nazionale non facilita la gestione equilibrata di queste dinamiche”.

“Il Comune di Pescara si è sempre mosso per tutelare gli interessi di tutte le parti coinvolte, ricercando negli anni scorsi, prima ancora delle recenti sentenze, un punto di equilibrio tra le esigenze dei residenti e quelle degli operatori economici. Dall’incontro odierno è emersa, da parte degli esercenti, la volontà di un confronto diretto con i residenti. Per questo motivo, convocherò per la prossima settimana un tavolo di lavoro con tutte le parti interessate: assessori competenti, residenti, esercenti, ARPA e associazioni di categori”a.

“L’obiettivo – conclude Zamparelli – resta quello di promuovere una convivenza armoniosa tra le esigenze della vita notturna e la qualità della vita nel centro cittadino”.