PIAZZA PALAZZO L’AQUILA: 310MILA EURO PER ASCENSORE E COPERTURA BAGNI

L’AQUILA – La Giunta comunale dell’Aquila ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell’ascensore e della copertura dei bagni di Piazza Palazzo, uno dei luoghi simbolo del centro storico, inaugurato e restituito alla città lo scorso luglio al termine di un importante intervento di riqualificazione.

L’opera – si legge in una nota – prevede un investimento complessivo di 310 mila euro, finanziato interamente con fondi del PNC, Piano nazionale complementare al PNRR, destinati alla ricostruzione e alla rigenerazione urbana post-sisma.

“L’intervento rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione del centro storico e mira a migliorare l’accessibilità e i servizi a disposizione di cittadini e visitatori in un’area di grande valore istituzionale e culturale”, viene sottolineato.

“Dopo aver riconsegnato alla comunità una piazza rinnovata e tornata pienamente fruibile – dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – proseguiamo con interventi mirati che completano e rafforzano il lavoro svolto. Si tratta di un’azione concreta, pensata per rispondere a esigenze reali e rendere il centro storico sempre più accogliente”.