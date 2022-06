PICCHIA L’ANZIANA NONNA: ARRESTATO 21ENNE NEL PESCARESE

PESCARA – Malmena l’anziana nonna e viene arrestato dai carabinieri.

È accaduto nel pescarese dove è finito in manette nel tardo pomeriggio di ieri in flagranza di reato, un giovane 21enne responsabile di maltrattamenti contro i familiari, nello specifico nei confronti della propria anziana nonna materna.

Quest’ultima aveva deciso di ospitare il nipote già dal mese di marzo, quando i rapporti con i propri genitori iniziavano ad essere insostenibili a causa di una sequela di atti di violenza commessi nei loro confronti.

Con la nonna però il clichè non è cambiato, e l’anziana donna è stata costretta a subire per mesi vessazioni psicologiche e fisiche dal nipote ormai fuori controllo come accaduto anche il primo giugno scorso e poi ieri quando, dopo aver aggredito la donna, il 21enne è stato arrestato e la nonna medicata in pronto soccorso con una prognosi di 8 giorni.