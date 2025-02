ROMA – Ha colpito con un coltello dieci volte il marito che, al culmine di una lite, la stava picchiando, poi ha contattato il 112.

È accaduto nella notte in via Ernesto Nathan, in zona Magliana a Roma.

L’uomo, un 52enne di Avezzano, è stato portato in ospedale in codice rosso. La moglie, coetanea di Pescara, avrebbe raccontato agli agenti di essere stata picchiata tante volte negli anni dal marito.

La sua posizione è ora al vaglio.

Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile.

Entrambi i coniugi sono stati portati in ospedale in codice rosso – al San Camillo ed al Sant’Eugenio – ma nessuno dei due, a quanto riferito dalla polizia, sarebbe in pericolo di morte.