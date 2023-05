“PICCOLI EROI A SCUOLA”, SUCCESSO A SCOPPITO PER MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA PROGETTO LUDICO-MOTORIO

SCOPPITO – Lo scorso 23 maggio, presso il campo sportivo di Scoppito (L’Aquila) e alla presenza dei genitori, si è tenuta la colorata e gioiosa manifestazione conclusiva del progetto ludico-motorio “Piccoli eroi a scuola”, finalizzato allo sviluppo di capacità psicomotorie, linguistiche e cognitive.

Si tratta di un progetto promosso dal Miur in collaborazione con l’Usr Calabria e poi condiviso a livello nazionale.

L’Abruzzo è una delle regioni che ha aderito a questa iniziativa e l’Istituto Comprensivo “Comenio” di Scoppito ha fatto l’en plein con la partecipazione totale dei plessi delle Scuole dell’Infanzia (Scuola dell’Infanzia “Fratelli Grimm”, Scuola dell’Infanzia “H.C. Andersen”, Scuola dell’Infanzia “Walt Disney”) che si trovano nei comuni di Scoppito e Tornimparte (L’Aquila).

Nella prima giornata di sole di questo maggio – si legge in un comunicato dell’Istituto Comprensivo “Comenio” di Scoppito – oltre 130 alunni, supportati dalle loro insegnanti, sono approdati al campo sportivo di Scoppito per esibirsi in coinvolgenti coreografie e articolati percorsi motori, frutto del lavoro svolto durante l’intero anno scolastico. Le insegnanti si sono messe in gioco insieme ai bambini proponendo attività ludico-motorie e piste didattiche altamente motivanti, con lo scopo di facilitare nei bambini lo sviluppo della consapevolezza corporea, fondamento per lo sviluppo della consapevolezza del gesto grafico.

Il punto focale del progetto è l’utilizzo del movimento come strategia quotidiana nel processo di insegnamento-apprendimento. Il movimento non è solo un fattore di divertimento ma è il canale privilegiato con cui il bambino apprende e data la natura globale del bambino, ogni atto motorio diventa atto cognitivo perché è anche linguaggio del corpo, azione, emozione e scambio affettivo.

Sul campo si è concluso il percorso fantastico e motorio che i bambini hanno fatto con i 4 piccoli attrezzi: la palla Mairiposa, il cerchio Tondogiramondo, il birillo Totò, il nastro Silvestro e i 3 personaggi guida: la maestra Righella la funicella, il maestro Quadrotto sacchetto psicomotorio e Bam Booh, un piccolo terrestre prigioniero dei propri scarabocchi.

Si ringraziano: tutti i genitori per aver partecipato alla manifestazione; Antonello Del Coco e Riccardo Tomei per le riprese video; Angelo Cocciglia per la parte audio; la società sportiva Amiternina di Scoppito per aver messo a nostra disposizione il campo sportivo e il comune di Scoppito.

Infine si ringrazia il Dirigente Scolastico Gilberto Marimpietri, tutto il personale docente e i collaboratori scolastici per aver fatto un vero e proprio lavoro di squadra.

