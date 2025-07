PICCOLO COMUNE AMICO: CAPITIGNANO, TARANTA PELIGNA E POGGIO PICENZE VINCONO IL PREMIO

L’AQUILA – Tre comuni d’Abruzzo si aggiudicano il premio “Piccolo comune amico”, concorso riservato ai piccoli comuni con meno di 5mila abitanti che, nell’ultimo anno, si sono impegnati nel valorizzare il territorio e i prodotti locali, incentivando il turismo.

Ad aggiudicarsi quest’anno il premio sono stati i comuni di:

• Capitignano (L’Aquila) – nella sezione “Agroalimentare”: per la sua ricca tradizione agroalimentare tutelata dalla denominazione De.co, che ha valorizzato prodotti locali unici. Tra questi spicca la pastinaca, il cece e la patata di Capitignano.

• Taranta Peligna (Chieti) – nella sezione ”Artigianato”: per la sua tradizione artigianale legata alla produzione della “Taranta”, la coperta abruzzese. Realizzata con lana grezza e ricca di motivi floreali e geometrici, questa coperta è il simbolo della cultura locale e della storia del Paese.

• Poggio Picenze (L’Aquila) – “Aria acqua terra”: luogo ideale per gli amanti della natura, del trekking e della mountain bike. Negli ultimi anni la valle ha guadagnato notorietà grazie a iniziative sportive, come il percorso ciclistico inaugurato nel 2019 dall’Associazione No Limits Bike, lungo 3,5 km e primo in Italia ad essere accessibile anche a persone con disabilità. Inoltre, un gruppo di volontariati ha ripulito e mappato i “Sentieri delle Tre Pietre”, una rete sentieristica di quasi 40 km, apprezzata dai trekkers.

Il progetto “Piccolo comune amico” è realizzato dal Codacons in collaborazione con Coldiretti e sostenuto da Aci, Anci, Enac, Intesa Sanpaolo, Fit, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Autostrade per l’Italia, Symbola, Uncem.

Il 10 luglio, alle ore 16, si terrà la premiazione finale di tutti i comuni vincitori (presso la sala congressi di Palazzo Rospigliosi – via XXIV Maggio, n. 43 – ROMA) che, assieme ai prodotti locali e alla storia del territorio, potranno contare su un sito internet interamente dedicato e su una mappa interattiva delle realtà comunali in gara, con gli eventi e le eccellenze delle varie categorie selezionate.

Il progetto è ampiamente promosso sui maggiori canali mediatici, come Facebook e Instagram, dando visibilità alle bellezze delle realtà comunali vincitrici nelle varie categorie, e vedrà campagne promozionali gratuite sui social e sulla stampa.