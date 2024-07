PICCOLO RAPACE RECUPERATO E SALVATO DALLA POLSTRADA ALL’USCITA DEL CASELLO DI PRATOLA PELIGNA

PRATOLA PELIGNA – Una brutta avventura, fortunatamente con un lieto fine, quella capitata nella tarda serata del 2 luglio ad un gheppio, volatile appartenente alla famiglia del falco, specie protetta. La pattuglia della sottosezione autostradale di Pratola Peligna, in transito sulla A25, nei pressi dell’uscita autostradale di Pratola Peligna (AQ), notava la presenza di un volatile selvatico sulla corsia di emergenza.

Il piccolo rapace, al passaggio dei veicoli e all’arrivo degli operatori della polizia stradale provava più volte a riprendere il volo senza però riuscirci. Pertanto, i due operatori della polizia stradale, per evitare che potesse finire in mezzo alla carreggiata e creare pericolo per se stesso e per le autovetture in transito, lo afferravano e notavano che era ferito ad un’ala.

Il gheppio veniva quindi messo in sicurezza nell’autovettura di servizio e affidato subito dopo al personale dei Carabinieri Forestali, che a loro volta lo hanno trasferito presso il Centro Veterinario Parco della Maiella per le necessarie cure. Grazie all’intervento della polizia stradale, il gheppio potrà volteggiare ancora con le sue eleganti ali nei cieli del Parco Nazionale della Maiella.