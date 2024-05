PICCOLO TEATRO ORAZIO COSTA: OTTAVO APPUNTAMENTO CON UN INEDITO DON CHISCIOTTE

PESCARA – Ottavo appuntamento questo fine settimana con la stagione del Piccolo Teatro Orazio Costa, fondato e diretto da Domenico Galasso.

Lo spettacolo, in cartellone domenica 19 maggio alle 18,30, si intitola “È la paura che non ti fa vedere bene. Vita, avventure e morte di Don Chisciotte”. Uno spettacolo di e con Andrea Iarlori.

Don Chisciotte è ormai un luogo comune, più ancora che un patrimonio dell’umanità. Il donchisciottismo è più che mai la manifestazione di un atteggiamento, di un modo di essere nei confronti della realtà: la lotta contro i mulini a vento è divenuta il paradigma di chi si oppone al mondo con un’incoscienza che rasenta, all’opposto, la coscienza di chi è votato alla sconfitta.

La ricchezza di significati del capolavoro di Cervantes ha sfidato i secoli e si è ampliata negli anni: l’universo-mondo che ha costruito Cervantes parla a lettori di ogni tempo ed età, con la sua miscela di ironia, comicità, sentimento, avventura e dramma. Il personaggio di Don Chisciotte, come tutte le grandi invenzioni dell’uomo, rimane nella sua interezza una figura ancora enigmatica, ineffabile. Andrea Iarlori lo porta in scena, sfidando alla maniera del suo protagonista convenzioni e schemi teatrali e conferendo un ulteriore significato alle avventure di Don Chisciotte: la paura come motore dell’azione di ogni personaggio. Un’ora e mezza di leggerezza e profondità, comicità e dramma.

“È la paura che non ti fa vedere bene. Vita, avventure e morte di Don Chisciotte” rientra nella prima stagione del Piccolo Teatro Orazio Costa, intitolata “Il teatro delle parole”.

Il Piccolo Teatro Orazio Costa è a Pescara in via D’Annunzio 29, a due passi dalla chiesa di San Cetteo.

Il biglietto intero costa 12 euro e il ridotto 10 euro.

I biglietti sono acquistabili sulla piattaforma Internet oooh.events o direttamente al botteghino del teatro.

È vivamente consigliata la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: 3515566694