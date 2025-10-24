PIEBURG LANCIANO: SINDACATI IN STATO DI AGITAZIONE, “AZIENDA ELUDE CONFRONTO”

LANCIANO, – Prosegue lo stato di agitazione negli stabilimenti Pierburg di Lanciano, Fossacesia e Livorno, dopo le assemblee sindacali dei giorni scorsi che hanno portato all’approvazione unanime di un ordine del giorno contro le incertezze sul futuro occupazionale.

Secondo le organizzazioni sindacali, l’azienda – parte del gruppo tedesco Rheinmetall – continuerebbe a “soffocare la discussione” evitando il dialogo previsto dal contratto collettivo nazionale e sottraendosi al confronto su prospettive industriali e livelli occupazionali. Al posto di un tavolo con le parti sociali, i dirigenti avrebbero incontrato direttamente i lavoratori in riunioni plenarie, scelta giudicata dalle sigle come un tentativo di “depotenziare” la mobilitazione in corso. “Lo stato di agitazione deriva proprio da questo atteggiamento – denunciano i sindacati -. Non ci sono informazioni ufficiali, solo voci di presunti interessamenti a Livorno e in Germania, mentre per Lanciano e Fossacesia non arriva alcuna novità”.

La preoccupazione riguarda il progetto di dismissione degli asset automotive del gruppo Rheinmetall a livello globale, che potrebbe coinvolgere circa 16mila addetti nel mondo e creare “forte disagio sociale” anche in Italia.

Le organizzazioni dei lavoratori chiedono “dichiarazioni chiare e rassicuranti” su occupazione, investimenti futuri e mantenimento degli accordi, rivendicando la responsabilità diretta della capogruppo tedesca sulle scelte industriali. La vertenza, che coinvolge anche gli stabilimenti di Torino, approderà ora in sede istituzionale.

I sindacati hanno registrato “positivamente” l’impegno dei Comuni di Lanciano e Fossacesia e della Regione Abruzzo, che hanno espresso solidarietà ai lavoratori e sostenuto la convocazione di un tavolo nazionale. “La mobilitazione andrà avanti fino a risposte concrete, trasparenti e ufficiali – concludono i sindacati -. I lavoratori devono poter decidere con consapevolezza, senza pressioni, come affrontare una fase così delicata. Non faremo passi indietro e siamo pronti a intensificare le azioni”.