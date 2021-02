“PIENO APPOGGIO A MARIO DRAGHI DA FORZA ITALIA E PD”, ZINGARETTI-TAJANI CONVINTI

ROMA – Pieno appoggio a Mario Draghi da Pd e Forza Italia. Dopo l’incontro con il presidente del Consiglio incaricato – riporta la AdnKronos – il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ha detto che il Pd ha confermato a Draghi la “piena disponibilità a concorrere al suo tentativo di formare un governo”. “La sfida è davvero grande, faremo di tutto per aiutare il paese a vincerla. Siamo convinti che l’Italia ce la farà”.

Ma i democratici, ha aggiunto Zingaretti, hanno esposto anche “preoccupazioni e proposte”. Le preoccupazioni riguardano innanzitutto la “crescita” e l’aumento delle diseguaglianze.

“Nelle prossime ore faremo arrivare al professor Draghi un nostro documento per un programma di governo forte”. È importante accelerare sugli investimenti per la transizione ecologica e digitale, è centrale la riforma del fisco centrata sul rafforzamento della progressività, la semplificazione burocratica, creare buon lavoro con nuove politiche per affrontare la crisi sociale. Decisivo è l’annoso dossier sulla giustizia”, ha aggiunto Zingaretti citando anche “la lotta alla mafia e le politiche di genere: la crisi colpisce tutti ma in particolare le donne. Questo imporrà politiche di genere che mettano al centro il protagonismo femminile”.

Anche Antonio Tajani, al termine delle consultazioni con il premier incaricato, ha dichiarato: “Confermato al presidente incaricato il pieno appoggio già anticipato dal presidente Berlusconi in un colloquio telefonico questa mattina”.

“Forza Italia si aspetta un esecutivo di alto livello capace di rappresentare al meglio l’unità del paese coinvolgendo tutte le risorse migliori della politica, dell’economia e della cultura per affrontare insieme la più grave emergenza sanitaria ed economica della repubblica”. “L’alto profilo del presidente Draghi è garanzia non solo della credibilità del nuovo esecutivo in Europa e nel mondo ma anche della serietà di un progetto”.

