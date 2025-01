PIENONE SULLE PISTE DI ROCCARASO E RIVISONDOLI: IN 25MILA SUGLI IMPIANTI PER LE FESTE

ROCCARASO- Sono state raggiunte le 25.000 presenze giornaliere negli impianti sciistici del comprensorio dell’Alto Sangro nel corso delle festività natalizie. Lunghe code di auto, in queste ore, sulla statale 17 in Abruzzo per raggiungere gli impianti dell’Aremogna a Roccaraso e di Monte Pratello a Rivisondoli (L’Aquila).

“Un afflusso turistico come non si vedeva da anni in questo periodo della stagione” sottolineano i gestori degli impianti. “Abbiamo investito molto anche sulla sicurezza. Dopo un’annata nera, la speranza è di ripartire alla grande” aggiunge Dario Colecchi di Federturismo. Le forze dell’ordine sono impegnate nella gestione della viabilità. Sono stati incrementati i controlli sulle piste. Nelle ultime ore tre persone sono rimaste ferite nell’impianto dell’Aremogna per cadute accidentali e trasportate all’ospedale di Sulmona.