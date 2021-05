PIEMONTE: PRECIPITA CABINA DELLA FUNIVIA DELLA STRESA, SALGONO A 13 LE VITTIME

TORINO – Grave incidente sul Mottarone, nella zona intorno a Stresa, in provincia di Verbania, dove si è staccata una cabina della funivia.

Sul posto sta intervenendo il Soccorso alpino piemontese e sono gia state inviate due eliambulanze del 118 oltre alle squadre a terra. Il bilancio dell’incidente è salito a 13 vittime.

Sono morte sul colpo, mentre due bambini di 9 e 5 anni, in codice rosso, sono stati trasportati a bordo di due eliambulanze in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino.

L’incidente sarebbe stato causato dal cedimento di una fune, nella parte più alta del tragitto che, partendo dal lago Maggiore arriva a quota 1.491 metri. Le corse durano una ventina di minuti.

Il cedimento della fune si è verificato a 300 metri dalla vetta della montagna dove c’è la stazione di arrivo. La cabina è crollata in un tratto boscoso e impervio, dove le operazioni di soccorso non sono facili. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco del comando provinciale di Verbania, quelli del distaccamento di Gravellona Toce e di Stresa, in azione anche un elicottero dei vigili del fuoco e due del 118.

La Funivia del Mottarone è stata chiusa nel 2014 per garantirne una revisione generale, il 13 agosto 2016 è stata riaperta. La manutenzione straordinaria ha previsto una serie di interventi tra cui la sostituzione dei motori, dei quadri elettrici, dell’apparato elettronico, dei trasformatori.