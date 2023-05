PIETRACAMELA: TENTA DI UCCIDERSI INALANDO GAS, SALVATO DAI CARABINIERI AVVERTITI DAL FIGLIO

TERAMO – Nella serata di ieri, alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Teramo, è arrivata una telefonata con cui un 37enne della provincia di Roma, non avendo avuto risposta telefonica da parte del padre che si era recato nell’abitazione familiare nel comune di Pietracamela, temendo una disgrazia, ha chiesto di intervenire.

I militari della stazione di Nerito di Crognaleto sono arrivati con 118 e vigili del fuoco di Teramo nella casa dell’uomo, un 72enne della provincia di Roma, e non trovandolo all’interno, hanno esteso le ricerche alle pertinenze della casa.

L’uomo è stato soccorso, ancora in vita e in stato di semi-coscienza, all’interno di un fondaco, nell’atto di inalare gas da una bombola per uso domestico. Non è in pericolo di vita.

[mqf-dynamic-pdf]