PIETRUCCI E 4 CONSIGLIERI COMUNALI DI PESCINA: “LA SP 17 DIVENTI STRADA DI INTERESSE NAZIONALE”

PESCINA – Con una lettera inviata ad Antonio Marasco, responsabile ANAS di Abruzzo e Molise e per conoscenza al presidente Marsilio, nei giorni scorsi Pierpaolo Pietrucci e i consiglieri comunali di Pescina (Aq) Iulianella, Parisse, Mazzocchetti e Scamolla, hanno chiesto all’ANAS l’avvio di un tavolo istituzionale per la revisione della classificazione della SP 17 in direzione Pescina Scalo a Strada di interesse nazionale.

La richiesta fa seguito ad un incontro svoltosi il 20 dicembre scorso e sottolinea che la SP 17 attualmente in gestione alla Provincia dell’Aquila e avente una lunghezza di circa 2.000 metri, collega il Casello autostradale di Pescina e la stazione ferroviaria con la SS 83 Marsicana, elevata a rango di Strada di interesse nazionale con il DPCM del 20 febbraio 2018, recante “Revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria”.

Oltre a costituire un’importante opera di congiunzione tra la rete autostradale e la SS 83 Marsicana, il tratto in oggetto rappresenta anche un collegamento viario fondamentale per l’accesso al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, ambita metà turistica sia estiva che invernale. Tali caratteristiche consentirebbero al tratto in questione della SP 17 di rispettare i requisiti necessari per essere considerata Strada di interesse nazionale e i criteri previsti dall’art. 2, c. 6, del “Nuovo codice della strada” (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). “Pertanto”, conclude la lettera, “in un’ottica di leale collaborazione istituzionale si chiede all’ANAS di attivare un tavolo di confronto con la Provincia dell’Aquila e la Regione Abruzzo per avviare l’iter tecnico-amministrativo necessario a inserire la SP 17 nel prossimo Decreto di revisione della rete stradale nazionale”.