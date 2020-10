PILLOLA DEL GIORNO DOPO: TORNA RICETTA MA L’ERRORE VIENE CORRETTO

ROMA – Una determinazione dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa del 10 settembre, pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 24 settembre, cambia il regime di erogazione della pillola del giorno dopo Norlevo, riportando in vigore l’obbligo di prescrizione medica da rinnovare volta per volta, abolito dal 2016 per le ragazze maggiorenni.

Ma si tratta di un errore di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

A chiarire l’accaduto è Federfarma, che annuncia il prossimo invio di una circolare a tutti i farmacisti per precisare che resta in vigore il doppio regime di erogazione di questo medicinale, ovvero con prescrizione medica per le minorenni e senza prescrizione medica per le maggiorenni.

Dopo aver contatto l’azienda produttrice e fatte le opportune verifiche, Federfarma ha infatti appurato che la determinazione originale dell’Aifa prevedeva il doppio regime di erogazione ma, nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per un errore di stampa sarebbe saltato il passaggio relativo all’erogazione alle maggiorenni.

Proprio per chiarire l’errore, che verrà rettificato, fa sapere Federfarma, i farmacisti riceveranno a breve la circolare esplicativa.

Tra l’altro, la determinazione Aifa riguarda un tipo di Norlevo prodotto da una ditta con autorizzazione all’importazione parallela dalla Francia, ma esistono anche altre tipologie del farmaco.

La determinazione Aifa era intanto già stata comunicata alle farmacie.

