PINACOTECA PATINI: VERRECCHIA, “CON APPROVAZIONE LEGGE RICONOSCIAMO SIMBOLO CULTURA ABRUZZESE”

L’AQUILA – “Oggi il Consiglio regionale ha compiuto un altro passo importante per la cultura abruzzese, approvando la legge sulla valorizzazione della Pinacoteca Teofilo Patini di Castel di Sangro. Un riconoscimento ufficiale e concreto alla figura di Patini, uno dei più grandi pittori abruzzesi, che con la sua arte ha saputo raccontare il valore della dignità e della fatica delle classi più umili”.

Lo annuncia con soddisfazione, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, promotore della proposta legislativa.

“Patini non è stato solo un artista straordinario – commenta Verrecchia – ma anche un uomo profondamente legato alla sua terra e ai suoi valori. Le sue opere rappresentano la vera identità abruzzese, narrando con straordinario realismo la vita e le tradizioni della nostra gente. Con questa legge, tuteliamo e valorizziamo il suo patrimonio culturale, riconoscendo ufficialmente la Pinacoteca Teofilo Patini come unico presidio dedicato all’artista. Vogliamo che la sua opera continui a essere conosciuta e studiata a livello nazionale e internazionale”.

“La normativa – prosegue il consigliere FdI – prevede l’istituzione del Premio Teofilo Patini, volto a stimolare la ricerca e la produzione artistica, oltre alla promozione di attività culturali, formative e di ricerca, per coinvolgere le nuove generazioni e alimentare il legame con la memoria storica dell’artista. Mantenere viva la figura di Patini significa investire nella cultura e nella formazione”.

“Il nostro obiettivo è far sì che Castel di Sangro diventi un punto di riferimento per l’arte e il realismo sociale, rafforzando il ruolo dell’Abruzzo come custode di una tradizione artistica di grande valore. Con questa legge, l’Abruzzo ribadisce il suo impegno nella valorizzazione dei propri artisti e della memoria storica, rafforzando il legame tra cultura, educazione e territorio”, conclude Verrecchia.

Il sindaco di Castel Di Sangro, nonché presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, aggiunge: “Esprimo la massima gratitudine al consigliere Verrecchia e alla maggioranza per aver promosso una delle iniziative più importanti della storia della città di Castel di Sangro, che si identifica con l’opera di Teofilo Patini, uno dei più grandi pittori dell’Ottocento”.