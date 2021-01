PINETO, AL VIA PIANTUMAZIONI SU TERRITORIO COMUNALE: MESSI A DIMORA I PRIMI 10 CIPRESSI

PINETO – Al via a Pineto a nuove piantumazioni. Lungo via D’Annunzio, infatti, in questi giorni sono stati messi a dimora dieci cipressi nelle aiuole presenti, si tratta delle prime 50 piante la cui piantumazione è in programma su tutto il territorio comunale. Un intervento in linea con la mozione sui cambiamenti climatici presentata dall’Assessora all’Ambiente del Comune di Pineto Marta Illuminati e con il piano del verde, approvato di recente, e che tutela e regola il patrimonio esistente. Un piano che prevede anche la gestione e la lotta al Tomicus. Per combattere questo parassita l’ente ha conferito un incarico annuale a un agronomo e sono stati effettuati i primi trattamenti e a breve ci sarà una prima grande potatura che è stata prescritta come preventiva, in particolare nella pineta, dell’importo di 40mila euro circa.

“In questi giorni – commenta l’assessora Illuminati – iniziando dalla via principale, via D’Annunzio, stiamo mettendo a dimora cinquanta cipressi nel nostro territorio. Un intervento importante e in linea con il piano del verde che è stato approvato dal nostro ente e anche con la mozione sui cambiamenti climatici che abbiamo presentato e che ci sta molto a cuore. Ovviamente proseguono le attività di tutela del patrimonio arboreo esistente con le potature e le azioni necessarie per salvaguardarle dal Tomicus e mantenerle in salute. Ringraziamo tutti coloro che si stanno adoperando per portare avanti questi lavori così importanti e preziosi per la nostra città che, sin dal nome, deve molto al suo patrimonio verde e ambientale”.

