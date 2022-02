PINETO: AL VIA PROGETTO DONA UN ALBERO, PER INCREMENTARE VERDE PUBBLICO

PINETO – Si chiama “Dona un albero” l’iniziativa promossa dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Pineto e approvata in giunta allo scopo di incrementare il patrimonio verde del territorio. Singoli cittadini o gruppi di persone, aziende o enti no profit possono donare uno o più alberi, rispondenti a criteri stabiliti relativi alla grandezza e alla tipologia, al patrimonio verde del comune.

L’Amministrazione successivamente provvederà alla piantumazione e alla cura degli alberi. Il donatore riceverà: un attestato con dedica personale; una descrizione esplicativa della pianta donata con notizie utili e curiose; conoscerà la localizzazione dell’albero donato per riconoscerlo e vederlo crescere e riceverà un eventuale attestato per poter dedurre la donazione ai sensi di legge.

L’Amministrazione comunale, sentita la società affidataria dello Sportello Verde ha individuato due zone da adibire per tale scopo: la Pineta Catucci e l’area demaniale davanti alla ciclabile, tra la concessione de Il Gabbiano e quella dell’Hotel Ambasciatori e nei prossimi anni saranno individuate altre aree.

Nel primo caso occorrerà preparare l’asola con apposita trivella per la piantumazione al costo di 25 euro a pianta (circa 300 euro complessivi), mentre per l’altra area occorre eseguire un impianto di irrigazione e preparare le asole con una spesa complessiva stimata di circa 1400 euro, per un importo complessivo di 1700 euro.

“Il progetto ‘Dona un albero’ ci sta molto a cuore – commenta l’Assessora all’Ambiente del Comune di Pineto, Marta Illuminati – siamo certi che molti aderiranno vista la sensibilità da sempre dimostrata dai nostri concittadini per il verde pubblico. La nostra cittadina sin dal nome deve tanto agli alberi, abbiamo un patrimonio straordinario che custodiamo e incrementiamo con numerose azioni, questa è una delle tante che ci permetterà anche di coinvolgere attivamente i nostri concittadini e in generale quanti hanno a cuore il verde. Un plauso agli uffici per il prezioso lavoro svolto e un grazie in anticipo a quanti vorranno donare un albero alla comunità. L’incremento di alberature servirà anche a combattere i cambiamenti climatici e a rendere più fresca e salubre la nostra città. L’attenzione all’ambientale oggi è più alta e lo dimostra il fatto che da poco in Parlamento è stato approvato l’inserimento in Costituzione della tutela della biodiversità e degli ecosistemi con modifica degli articoli 9 e 41″.