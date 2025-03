PINETO: ARRESTATO 52ENNE PER AVER RUBATO 43 GRONDAIE DI RAME

SILVI – Proseguono e indagini dei Carabinieri di Silvi Marina sui furti di rame che negli ultimi mesi hanno suscitato preoccupazione tra i cittadini della costa teramana. Grazie a un’attività investigativa scrupolosa e coordinata, i militari dell’Arma hanno identificato e segnalato per ulteriori episodi il responsabile dei furti, un 52enne italiano già denunciato per il furto di 43 grondaie in rame a Pineto.

L’indagine, condotta con metodi avanzati e un’analisi approfondita delle immagini di videosorveglianza, ha permesso di accertare il coinvolgimento dell’uomo anche nel furto di ulteriori 40 grondaie in rame, asportate da diverse strutture private tra ottobre 2024 e febbraio 2025. Un’attività illecita che aveva destato allarme tra la popolazione, preoccupata per le ripercussioni economiche e sociali di tali crimini.

L’Arma dei Carabinieri ribadisce “l’importanza della collaborazione con la comunità e invita i cittadini a segnalare tempestivamente situazioni sospette. Solo attraverso un’azione congiunta tra forze dell’ordine e cittadini è possibile prevenire e contrastare efficacemente fenomeni criminali di questo tipo. A tal proposito, i Carabinieri stanno già rafforzando il monitoraggio e il controllo del territorio, con un incremento delle unità operative e una vigilanza sempre più capillare, specialmente nelle aree più sensibili. Pattugliamenti mirati, sia in uniforme che in abiti civili, e un’intensificazione della sorveglianza notturna stanno contribuendo a prevenire ulteriori episodi. Parallelamente, sono in corso iniziative di sensibilizzazione rivolte ai cittadini e agli esercenti, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione con la comunità e renderla parte attiva nella prevenzione e nel contrasto a questi fenomeni criminali”.