PINETO, ATTIVATO SERVIZIO SU RUOTE PER IL NOLEGGIO DI MONOPATTINI E BICI

PINETO – Dal 7 agosto 2021 è attivo a Pineto il servizio “Pineto su Ruote”. In molti punti della città dedicati è possibile noleggiare monopattini e biciclette. Per il noleggio delle bici ci sono attività che prestano questo servizio dislocate su tutto il territorio di Pineto, in particolare da: Top Bike, Balducci XXL, ICAR, Ciclofficine Novavelomax e nel Cento Sportivo “Gli Oleandri”. Per il noleggio dei monopattini, oltre alle attività commerciali, è stato da poco attivato un servizio sperimentale “Bike Boom” che prevede uno sharing degli stessi monopattini. Il servizio è attivo nello Slargo Lungomare di Scerne, nei pressi della Stazione FS di Pineto, in Piazza delle Ninfee. Noleggiandoli ci si può muovere oltre che su Pineto, anche su Roseto degli Abruzzi e Silvi dove sarà possibile lasciarli negli appositi stalli. Con l’applicazione Bike Boom sarà possibile avere maggiori dettagli sul servizio. Gli esercizi che vogliono aderire alla rete possono contattare l’ufficio IAT del Comune di Pineto alla mail iat.pineto@abruzzoturismo.it.

“Dopo la riuscita dell’iniziativa ‘Pineto in bici’ – commenta l’assessora alla mobilità sostenibile del Comune di Pineto, Jessica Martella – per l’estate 2021 abbiamo attivato in via sperimentale il servizio di noleggio monopattini dislocato sul territorio. Presto saranno installate anche delle colonnine per la manutenzione delle bici e naturalmente molti punti di noleggio forniscono anche questo servizio. Queste azioni sono portate avanti con l’obiettivo di rispondere a una esigenza dei cittadini e dei turisti e per ridurre la presenza delle auto in città. Siamo anche adottando accorgimenti, insieme alle società che gestiscono il servizio per limitare la loro velocità, in automatico, con il GPS, sulle piste non ciclabili. I monopattini non possono essere noleggiati da minori di 14 anni e occorre rispettare tutte le normative di sicurezza. La nostra cittadina si è sempre distinta per la mobilità dolce e questo servizio siamo certi verrà apprezzato da residenti e non. Ringrazio, a nome di tutta l’Amministrazione, tutti coloro che hanno collaborato e invitiamo ulteriori attività commerciali che prestano questo servizio a comunicarlo all’ufficio IAT così arricchiremo la locandina segnalandolo”