PINETO: AVEVA NASCOSTO DROGA NELLA PARTI INTIME, NEI GUAI COMMESSO DI UN SUPERMERCATO

GIULIANOVA – I Carabinieri di Giulianova (Teramo), hanno eseguito un controllo del territorio mirante alla prevenzione e repressione dei reati in genere e in particolare di quelli contro il patrimonio.

Il servizio, che ha visto coinvolte tutte le Stazioni della Compagnia, è stato eseguito: presidiando le principali arterie stradali del territorio; vigilando gli obiettivi sensibili quali banche, uffici postali, gioiellerie etc; ispezionando gli esercizi pubblici; verificando il rispetto delle prescrizioni imposte dall’A.G. agli arrestati domiciliari e ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza e/o prevenzione; vigilando sulla circolazione stradale e sul rispetto delle norme al codice della strada specialmente per quanto attiene l’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti per chi si mette alla guida di mezzi.

Nel corso del servizio a Pineto è stato arrestato un uomo per spaccio di stupefacenti. I Militari della locale stazione vigilando sugli esercizi commerciali al fine di prevenire eventuali reati predatori nei confronti degli stessi, hanno notato un dipendente di un locale supermercato che è uscito dall’esercizio e con fare guardingo ha dato un piccolo involucro a un giovane che ha fatto perdere le proprie tracce. I militari hanno sottoposto il commesso a una perquisizione personale che ha permesso di rinvenire, occultati nelle parti intime 6 involucri di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”. La perquisizione estesa all’abitazione dell’uomo ha permesso di scovare altre ulteriori 31 dosi della medesima sostanza nonché materiale per il confezionamento della stessa, per un peso complessivo di quasi 20 grammi.

A Mosciano Sant’Angelo i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile nel corso di un controllo alle aree rurali, hanno trovato in un casolare abbandonato 5 quintali di barre metalliche risultati provento di furto avvenuto nella notte del 23 u.s. ai danni di una ditta della zona. La refurtiva, interamente recuperata e del valore di euro 150.000 è stata restituita al legittimo proprietario. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare gli autori del furto.

A Canzano i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo Vomano nel corso del controllo sulla circolazione stradale, hanno fermato un uomo che alla guida della propria autovettura ha mostrato i sintomi di chi aveva fatto uso di stupefacenti, inoltre celati all’interno dell’auto sono stati rinvenuti grammi 5 di sostanza stupefacente del tipo “hashish”. L’uomo che si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tendenti a verificare l’uso di stupefacenti, nonostante all’accertamento preliminare è risultato positivo, è stato deferito all’A.G. ed è stato privato della patente di guida, contestualmente è stato segnalato alla Prefettura di Teramo quale assuntore di stupefacenti.

Sono stati inoltre controllati 12 esercizi pubblici, identificati oltre 100 soggetti e controllati 48 mezzi, verificata la posizione di 15 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari o a misure restrittive della libertà personale e ispezionati 6 casolari abbandonati posti a ridosso dell’abitato giuliese.