PINETO, “CINQUE RACCONTI E UNA FIABA”: PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI EDDA MIGLIORI

Pineto – Nella giornata di ieri, è stata organizzata all’Hotel Italia in Piazza della Stazione di Pineto, la presentazione del libro “Cinque racconti e una fiaba” di Edda Migliori.

Una platea numerosa e attenta ha partecipato all’incontro con la giornalista abruzzese e al reading del racconto “Un incastro di troppo” le cui vicende narrate (di fantasia) sono ambientate nel cuore di Pineto esattamente dove ha avuto luogo la serata. Tanti anche i turisti provenienti da diverse zone d’Italia che hanno partecipato attivamente all’incontro con domande e considerazioni. A dialogare con l’autrice Giorgia e Valeria Zacchei. Riscoperta della radici, valori e suggestioni di un tempo che fu, amore per la vita e storie di forza, speranza e resilienza, questi i temi affrontati nel testo di Edda Migliori e spunto di riflessione della presentazione di ieri.

“Ogni volta, a seguito di una presentazione, mi rimangono nell’anima gli sguardi, i sorrisi, le sensazioni, perché quando decidi di metterci il cuore le emozioni entrano in circolo in un turbinio stupendo- ha dichiarato Edda Migliori – Allo stesso tempo, rimango sempre estremamente colpita dall’affetto con cui vengo accolta e circondata. Grazie di cuore alle splendida Donne dell’Hotel Italia per la strepitosa accoglienza e a tutti coloro che sono intervenuti alla presentazione regalandomi una serata magica. Sono loro molto riconoscente!”

“Siamo molto grate a Edda Migliori per aver regalato a noi e ai nostri ospiti una serata di riflessione delicata e profonda sulle storie della nostra terra e in particolare delle sue donne. Ci auguriamo che sia la prima di tante future collaborazioni”, queste le parole della signora Maria Assunta Brocco e delle figlie Valeria e Giorgia Zacchei proprietarie dell’Hotel Italia.

Un’estate ricca di appuntamenti e incontri per l’autrice impegnata nella promozione del suo libro “Cinque racconti e una fiaba” che a breve diventerà anche un audiolibro.

Dopo la presentazione del 16 Luglio a Francavilla al Museo “Abruzzo in Miniatura” e quella di ieri sera a Pineto all’Hotel Italia, Edda Migliori sarà presente nell’ambito della serata abruzzese all’Hotel Mare Blu (di Pineto) il prossimo 5 Agosto, per un’ultima presentazione prima delle vacanze. Si riprenderà a fine mese con nuove date.