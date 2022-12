PINETO: COMPIE CENTO ANNI NONNA LUCIA, FESTA CON I PARENTI E IL SINDACO VERROCCHIO

PINETO – Sin dal nome che porta emerge la sua voglia di vivere e la luminosità del suo volto. Un nome fortemente legato alla data della sua nascita: il 13 dicembre, quando si celebra Santa Lucia, la protettrice della vista e degli occhi in generale.

Lei, Lucia Matalucci, ha gli occhi svegli e lo sguardo vispo, tanto che guardandola e ascoltandola, la sua età si fa fatica a crederla. Eppure il 18 dicembre scorso, giorno nel quale la sua nascita è stata registrata all’anagrafe, ha festeggiato i suoi 100 anni. Ha voluto accanto le tre figlie, le gemelle Anna e Paola, e Rosanna, con i 4 nipoti e la piccola Lucia, nata lo scoro 29 ottobre, di cui è orgogliosa bisnonna. Con lei anche tanti altri famigliari e amici.

Un pranzo fuori e poi a casa un piccolo rinfresco al quale ha preso parte anche il Sindaco di Pineto, Robert Verrocchio, consegnandole una targa e dei fiori in segno di augurio da parte dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità pinetese. Lucia è rimasta vedova nel 2013, Giuseppe De Luca, suo marito, è stato anche consigliere comunale in passato. Una famiglia molto conosciuta e apprezzata. Lei ama vivere sola, ma è sempre circondata dall’affetto delle figlie e dei propri cari. Ha sempre amato leggere, ora spesso sfoglia riviste e prepara ottimi pranzi facendo ancora ravioli, gnocchi e altro.

“Mia madre – racconta la figlia Anna – è nata e vissuta a Scerne di Pineto, ma per 20 anni siamo stati a Salsomaggiore, in provincia di Parma, poiché mio padre lavorava lì come camionista. Lei è stata sempre una mamma e una moglie meravigliosa, perfetta nelle varie incombenze domestiche. Ci ha sempre trasmesso il valore del rispetto per gli altri, è stata un’ottima cuoca e bravissima ricamatrice, tanto che insegnava a molte persone questa splendida arte. Il giorno della festa per i suoi 100 anni è stata felicissima, quando ha visto arrivare il Sindaco si è commossa. E’ molto grata per il dono ricevuto”.

“Siamo molto felici per l’importante traguardo raggiunto dalla nostra cara concittadina – commenta il Sindaco Verrocchio – l’abbiamo omaggiata come amministrazione con una targa e dei fiori portandole gli auguri di tutta la nostra comunità. A lei e ai suoi cari ancora tanti auguri da tutta l’Amministrazione Comunale e dalla cittadinanza pinetese”.