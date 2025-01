PINETO: COMUNE RINNOVA IL SITO ISTITUZIONALE CON NUOVA VESTE GRAFICA E PIU’ FUNZIONI

PINETO- È online il nuovo portale del Comune di Pineto (Teramo), realizzato nell’ambito del PNRR, misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino”, completamente rinnovato sia nella grafica che nell’organizzazione delle informazioni e dei documenti. Il nuovo portale prevede una veste grafica rivisitata e una struttura costruita sul “modello di sito comunale” realizzato su precisi standard di design e di navigazione dei contenuti, secondo le linee guida per i siti Internet e i servizi digitali della Pubblica Amministrazione, frutto del lavoro congiunto tra il Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

Ispirato ai principi dell’user centred design, il nuovo sito presenta un’interfaccia estremamente intuitiva e un’organizzazione dei contenuti chiara e accessibile anche a utenti con disabilità e con diverse competenze digitali, migliorando sensibilmente l’esperienza di navigazione del portale, che si candida così a diventare il principale punto d’accesso alle informazioni e ai servizi comunali, in coerenza con il principio “digital first”. Inoltre è stata attivata una applicazione web – ovvero un modulo “responsive” che si adatta alla risoluzione di qualsiasi smartphone, pc o tablet – per la raccolta delle segnalazioni di guasti o disservizi su territorio e la completa gestione dell’intero iter di ripristino ed è accessibile dal seguente link: https://segnalazioni.comune.pineto.te.it/.

“Come promesso in campagna elettorale – dichiara il Sindaco di Pineto, Alberto Dell’Orletta – c’è una applicazione per segnalazioni certificate da parte dei cittadini di tutti i disservizi che possono verificarsi. Sarà possibile comunicare tempestivamente al Comune la tipologia e la posizione esatta di una qualsiasi problematica presente all’interno del territorio. La nuova veste grafica del sito istituzionale e l’applicazione, consentono al nostro ente di stare al passo con i tempi e di rispondere in maniera più chiara e immediata alle esigenze dei cittadini. Ringrazio sentitamente il responsabile dell’ufficio servizi informatici del nostro Comune, Gianpiero Ferretti e la responsabile dell’area Simona Rabottini per l’ottimo lavoro svolto”.

“Si tratta – aggiungono l’assessore alle manutenzioni Giuseppe Cantoro e l’assessora all’Innovazione tecnologica e Agenda Digitale del Comune di Pineto, Jessica Martella – di uno degli interventi portati avanti dagli uffici dell’ente per agevolare gli utenti grazie al digitale, tra questi sono stati già attivati il sistema di gestione code nell’ufficio anagrafe e il sistema di prenotazione online per appuntamenti con alcuni uffici, che sarà esteso anche ad altri”.