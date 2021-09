PINETO, CONSEGNATI LAVORI PER CAMPO DA CALCIO DI SCERNE

PINETO – Presto Scerne avrà un campo da calcio riqualificato e funzionale. Sono stati consegnati, infatti, alla ditta aggiudicataria i lavori per il rifacimento del campo che prenderanno il via da lunedì 4 ottobre 2021. Gli interventi consistono nella sistemazione del manto sintetico, nell’adeguamento delle panchine dei calciatori e del perimetro del campo migliorando l’intero impianto sportivo. I lavori saranno eseguiti grazie a un finanziamento di 400 mila euro (importo lavori a base d’asta) con fondi dell’istituto per il credito sportivo. La ditta ha 90 giorni per la chiusura dei lavori, meteo permettendo. Presenti alla consegna dei lavori, ieri 29 settembre 2021, l’assessora ai vori Pubblici del Comune di Pineto, Jessica Martella, il vice sindaco Alberto Dell’Orletta e il presidente consiglio comunale Giuseppe Cantoro.

“Si tratta di lavori molto attesi – commentano l’Assessora Jessica Martella e l’assessore allo sport del Comune di Pineto Vincenzo Fiorà – e che a breve vedranno rinascere una struttura sportiva molto importante per la comunità. Gli interventi consentiranno di migliorare il campo da calcio e rendere più sicuri e adeguati gli spazi destinati ai calciatori. Un ringraziamento agli uffici comunali e a quanti si sono adoperati per rendere possibile questo intervento”.