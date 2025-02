PINETO: CONSEGNATO A RUBILANDIA L’INCASSO DEL CONCERTO DEL PM-MUSICISTA GENNARO VARONE

ATRI – Il 24 gennaio 2025 nel teatro polifunzionale di Pineto con il patrocinio dell’Amministrazione comunale del teramano, Gennaro Varone (sostituto procuratore della Repubblica in Pescara, ma in veste di artista) e la sua band di giovani e talentuosi musicisti hanno tenuto un concerto di musica cantautoriale, musica e testi originali dello stesso Varone. Il concerto, reso possibile dall’impegno dell’Amministrazione comunale nelle persone del Consigliere Pierpaolo Cantoro e del Sindaco, Alberto Dell’Orletta, ha regalato alla comunià di Pineto uno spettacolo di notevole valore artistico-musicale, ma anche un percorso di riflessione piacevole sui valori della vita, quali l’Amore, la Pace, la Libertà, l’Amicizia, attraverso il linguaggio universale della musica che parla alla mente e apre il cuore. Lo spettacolo ha consentito di integrare finalità proprie dell’attuale Amministrazione comunale attenta ai Valori etici e la profonda leggerezza di uno spettacolo valoriale. La musica di Gennaro Varone è stata veicolo di crescita comunitaria, senza perdere il suo intenso e godibilissimo calore artistico e di spettacolo.

In questa cornice si inserisce un valore aggiunto del concerto: la comunità partecipante attraverso il pagamento del biglietto ha contribuito a sostenere i progetti di integrazione di Rurabilandia – fattoria didattica e sociale, risorsa del territorio del teramano di Pineto e Atri, ben funzionale ai bisogni di famiglie e bambini con disabilità a favore dei quali attua percorsi di formazione e di reinserimento lavorativo.

La Presidente della ASP 2 che gestire questa realtà, Giulia Palestini, è intervenuta con un gruppo di ragazzi in apertura del concerto il cui incasso sarà interamente devoluto alla Fattoria sociale: in data 21 febbraio 2025, infatti, Gennaro Varone e il suo staff si recheranno a Rurabilandia per la consegna materiale del denaro; testimonianza questa concreta e coerente dell’effettività ed efficacia del progetto, un segno tangibile di trasparenza delle azioni compiute e, soprattutto, dimostrazione di come la comunità che ha partecipato al concerto, continui a far sentire la sua presenza nel sostenere il valore etico e operativo di Rurabilandia. Perché comunità significa essere l’uno risorsa per l’altro, senza lasciare indietro l’altro più fragile. In occasione della consegna dell’incasso il musicista Gennaro Varone interagirà con i giovani ospiti di Rurabilandia con una performance artistico-musicale estemporanea e genuina di concreta vicinanza nella musica e col cuore.

Parteciperanno al momento formale della consegna il Sindaco Dell’Orletta, il Consigliere con delega agli eventi Pierpaolo Cantoro e l’Assessora al sociale del Comune di Pineto Camilla Scianitti. “La musica ha il potere di aprire il cuore di tutti ed attraverso il cuore passa l’Amore che si fa azione concreta e aiuto operoso: piccoli frammenti che fanno una roccia robusta su cui costruire Vita”.