PINETO, COVID: AL VIA TEST PER STUDENTI, DOCENTI E PERSONALE SCOLASTICO

PINETO – Anche nel Comune di Pineto è in programma lo screening test, che è stato autorizzato dalla Asl e dalla Protezione Civile, dedicato a tutta la popolazione scolastica, che si terrà nelle giornate di mercoledì 20 e giovedì 21 gennaio 2021. Saranno coinvolti gli studenti e il personale docente e non docente. I test saranno effettuati gratuitamente nel piano terra del palazzo polifunzionale di Largo Fava dalle 15 alle 19 nella giornata di mercoledì e dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 nella giornata di giovedì. Tutti gli interessati sono pregati di recarsi nella sede dei test muniti di tessera sanitaria, documento di riconoscimento e modulo di richiesta (scaricabile dal sito del Comune di Pineto al seguente link https://www.comune.pineto.te.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_2558.html) preferibilmente pre-compilato.

Come accaduto per gli screening effettuati a tutta la popolazione prima delle festività natalizie, il test non è rivolto a quanti abbiano sintomi che indichino una infezione da Covid-19, quanti siano in malattia per qualunque motivo, chiunque sia stato testato di recente e sia in attesa di risposta, chiunque sia attualmente in quarantena o isolamento, chi abbia già programmato la data per un tampone e non è rivolto neppure ai bambini al di sotto dei 6 anni. I ragazzi dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto responsabile.

“Un ringraziamento – dichiara il Sindaco di Pineto, Robert Verrocchio – va a tutti coloro che hanno reso possibile l’effettuazione di questi test anche nel nostro territorio, dalla Asl ai medici, alla Protezione civile, tutti i volontari e al personale coinvolto. L’auspicio è che ci sia una grande partecipazione con la consapevolezza che individuare gli asintomatici sia una delle strade per fermare il contagio. Quanto ai vaccini dopo la prima fase dedicata al personale sanitario, a breve si procederà con gli over 80enni e le persone fragili. La Regione Abruzzo ha attivato una piattaforma, operativa da ieri – 18 gennaio fino al 31 gennaio – nella quale è possibile palesare la propria volontà a farsi vaccinare contro il Covid-19 per l’organizzazione della fase successiva della campagna vaccinale. Potranno registrarsi al sistema le persone con disabilità o fragilità, gli ultra 80enni e tutti coloro appartenenti alle categorie indicate tra quelle destinatarie della vaccinazione. E’ evidente che gli strumenti per lottare contro questo virus ora ci sono e quindi la luce inizia a intravedersi, ma occorre ancora prudenza, attenzione e comportamenti responsabili. E’ importante continuare a usare la mascherina, ad avere una accurata igiene delle mani e di mantenere il distanziamento interpersonale”.

A Pineto è disponibile il servizio comunale del Coc dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30 attraverso il numero 085.9497302 oppure via mail all’indirizzo [email protected]

