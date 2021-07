PINETO, FINE SETTIMANA DI EVENTI MUSICALI E CULTURALI: CONCERTO ALL’ALBA E SHOW BOLLE DI SAPONE

PINETO – Come ogni fine settimana sono numerosi gli appuntamenti con la musica e la cultura a Pineto, sabato 31 luglio alle 21,15 all’Arena Parco della Pace ci sarà il concerto a pagamento di Angelo Branduardi “The hits tour” nell’ambito del cartellone “A Pineto il Parco è uno spettacolo”. Domenica mattina, primo agosto, alle 6 secondo appuntamento, a Torre Cerrano, con i Concerti all’alba. Protagonista sarà il chitarrista Daniele Mammarella (finalista dell’Acustic Guitarist of the year 2020). L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione Comunale di Pineto e dall’AMP Torre del Cerrano in sinergia con ACS Circuito Spettacolo Abruzzo e Molise. L’ingresso è a pagamento, al costo di 5 euro, attraverso il circuito vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati. Per info: 085.9491745. A Scerne la sera alle 21,15 del primo agosto ci sarà il secondo appuntamento del cartellone Sere Luna con “Lo show delle bolle di sapone”. L’ingresso è libero, posti limitati, si consiglia la pre-registrazione su visitpineto.it. L’iniziativa è a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con ScerneLab. A Villa Filiani, dopo le mostre di Alessio Alcini, Alfonso Di Berardo, Greta Danese e Stefania Cerquitella, prosegue la rassegna “Arte in Villa 2021” a con l’esposizione – dal 31 luglio al 6 agosto 2021 – di Rossana Infante, con la mostra “Dal reale all’immaginario”. Ogni settimana, infatti, gli spazi al piano terra della struttura simbolo della cittadina adriatica ospitano le opere di artisti i quali propongono quadri, sculture, fotografie e altre espressioni artistiche. Il 31 luglio alle 19, inoltre, a Villa Filiani verrà presentato il libro “I servizi segreti mondiali. Nuove sfide e prospettive future” di Antonella Colonna Vilasi.

Daniele Mammarella, classe 1997, è un chitarrista fingerstyle di Pescara. Nel 2016 si diploma al Guitar College di Londra in Plectrum and pop rock Guitar. Attualmente è docente di Chitarra Moderna all’APM di Benedetto Conte (PE) e alla Music and Art International Academy di Giuliano Mazzoccante. Nel 2021 comincia la sua collaborazione come sponsor per il famoso brand “Taylor Guitars”. Nel 2021 comincia la sua collaborazione come sponsor per il famoso brand Markbass and DVMark. È stato nominato come uno dei 5 finalisti del “Acoustic Guitarist of the Year 2020”, uno dei più grandi concorsi a livello mondiale promossi dalla storica testa GuitarWorld. Nel 2020 ha vinto il primo premio nel concorso fingerstyle nazionale cinese “The Star of Magic” su 163 partecipanti e nello stesso anno ha suonato prima come ospite per due date in Abruzzo e poi come chitarrista turnista per Cisco Bellotti (ex Modena City Ramblers). È stato inserito nella stagione ufficiale del Teatro Marrucino di Chieti, registrando un sold out, e nella stagione ufficiale di “Musica al Tempio” nel Teatro Marcello di Roma ed è stato chiamato come ospite all’evento “Festival de la Guitara” a Madeira (Portogallo). All’età di 16 anni ha avuto l’onore di aprire il concerto al Grande Maestro Franco Morone. Il 4 ottobre 2019, a seguito dell’incontro con Music Force ha pubblicato il suo primo album “Past, present and let’s hope” distribuito fisicamente da Egea. Il 4 giugno 2021 è uscito il suo secondo album “Moonshine”. Si occupa di un format su Instagram e Facebook che si chiama “Musica Panoramica” dove suona sugli scenari più belli d’Abruzzo.

Lo show delle bolle di sapone coinvolge grandi e piccini nella magia delle bolle che sanno incantare per la semplicità e per i meravigliosi colori. Bolle piccole, medie grandi tanto da contenere un bambino e le bolle giganti. Si potranno vedere bolle con il fumo, con il fuoco, bolle che si lasciano toccare, modellare fino a comporre sculture.