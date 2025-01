PINETO: GIORNATA DI ORIENTAMENTO PROMOSSA DALL’AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI DI TERAMO

TERAMO – Sabato 1° febbraio 2025, alle ore 11:00, Pineto (Teramo) ospita il quarto incontro di “Conoscersi per scegliere: verso un orientamento consapevole”. L’incontro, patrocinato dal Comune di Pineto, si terrà presso la Sala di Villa Filiani, in via Gabriele d’Annunzio, 175. Un incontro-dibattito promosso nell’ambito del progetto ADSU PRO TER e finanziato dall’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (ADSU) di Teramo.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e crescita per tutta la comunità, è infatti aperto a tutta la cittadinanza e con particolare attenzione ai giovani; si propone come un momento di approfondimento e confronto sul tema dell’orientamento personale e professionale. In un contesto sempre più complesso, dove la transizione tra percorsi formativi e il mondo del lavoro può risultare particolarmente sfidante, l’iniziativa intende offrire strumenti concreti e informazioni utili per affrontare con consapevolezza queste scelte fondamentali.

Apriranno l’incontro con i Saluti Istituzionali: il Sindaco di Pineto Alberto Dell’Orletta, il Vice Sindaco, Massimina Erasmi, e gli assessori Jessica Martella – Diritto allo studio – e Camilla Scianitti – Politiche Sociali. Modereranno: la Dott.ssa Annalisa Triso, orientatrice presso l’Hub di Roseto degli Abruzzi, e la Dott.ssa Ilaria Ragnoli, orientatrice presso l’Hub di Atri. Le esperte guideranno il dibattito offrendo spunti e suggerimenti pratici per aiutare i giovani a intraprendere scelte consapevoli e informate per il proprio futuro. Un elemento centrale dell’incontro sarà dedicato alla presentazione del progetto ADSU PRO-TER, nato con l’obiettivo di sostenere i giovani nel superare le difficoltà legate all’accesso alle opportunità educative, formative e lavorative disponibili sul territorio.

Verrà dato particolare risalto ai servizi gratuiti offerti dagli HUB di ORIENTAMENTO e CONSULENZA PSICOLOGICA, attivi nei Comuni di Castelli, Atri e Roseto degli Abruzzi. In un momento storico in cui il disagio psicologico tra i giovani è sempre più diffuso, questi sportelli si configurano come uno strumento fondamentale per fornire supporto emotivo e psicologico, oltre che per orientare i ragazzi verso scelte più consapevoli e allineate ai propri obiettivi personali e professionali. Durante l’incontro, verranno illustrati i dettagli dei servizi offerti, gli orari di apertura e le modalità di accesso agli HUB, che rappresentano un punto di riferimento per l’intera comunità.

L’evento si pone, inoltre, l’obiettivo di promuovere una riflessione condivisa sul ruolo delle istituzioni e della comunità nel costruire un sistema di rete per il supporto ai giovani e alle loro famiglie. L’orientamento non si limita alle scelte scolastiche e lavorative, ma abbraccia anche la prevenzione del disagio psicologico, una sfida prioritaria che richiede il coinvolgimento di tutti gli attori locali.