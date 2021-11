PINETO, GRANDE PARTECIPAZIONE PER L’INIZIATIVA DELL’AMP “AFGHANISTAN”

PINETO – La storia e la situazione attuale dell’Afghanistan, la crisi umanitaria che il popolo afghano sta vivendo negli ultimi mesi a causa dell’intensificarsi delle violenze nel paese, ora in mano ai talebani, è stato il cuore dell’apprezzato intervento di S.A.R. Soraya Malek questa mattina a Pineto nell’ambito dell’incontro “Afghanistan: un popolo in cerca di pace” organizzato dall’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, in collaborazione con lo stilista Ambasciatore della Moda d’Abruzzo nel mondo Filippo Flocco. Dopo i saluti introduttivi del sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo, Umberto D’Annuntiis; del Presidente della Provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura; del Sindaco di Pineto, Robert Verrocchio; del Sindaco di Silvi, Andrea Scordella e del presidente dell’Amp Fabiano Aretusi, S.U.A. Principessa Soraya Malek ha dialogato con la giornalista Evelina Frisa e risposto alle domande dei ragazzi degli Istituti Scolastici di Pineto e Silvi. Presenti anche rappresentanti delle Commissioni Pari Opportunità della Regione Abruzzo, della Provincia di Teramo e del Comune di Pineto. All’iniziativa hanno inoltre aderito l’Assessore regionale Pietro Quaresimale e la consigliera Simona Cardinali.

“La nostra è un’Area Marina Protetta – dichiara il presidente dell’Amp Fabiano Aretusi che si occupa, tra le tante cose, in via prioritaria di tutela dell’ambiente e della biodiversità. Siamo tenuti però, come Ente, a occuparci anche di tematiche sociali e culturali, ma soprattutto siamo obbligati, come persone, a non volgere lo sguardo dall’altra parte. È proprio per questo che abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa con l’obiettivo di dare la possibilità a quanti hanno partecipato di informarsi e, soprattutto, di dialogare. È per questo che abbiamo richiesto la presenza degli studenti degli istituti scolastici di Pineto e Silvi e dei rappresentanti della Commissioni Pari Opportunità della Regione Abruzzo, della Provincia di Teramo e di Pineto. Li ringrazio per aver aderito a questa iniziativa che certamente resterà nel cuore di tutti per i temi affrontati e per lo spessore della nostra ospite Sar Soraya Malek che ringrazio ancora per la sua disponibilità e la sua presenza. Un grazie anche a tutti coloro che hanno reso possibile questo appuntamento e a quanti hanno partecipato”.

“La drammatica situazione che sta vivendo il popolo afghano – commenta il consigliere dell’Amp Mimmo Ruggiero che è stato promotore dell’incontro – non può lasciarci indifferenti. L’Italia, e anche l’Abruzzo, sta accogliendo molti cittadini di questo paese che hanno chiesto aiuto dimostrando altruismo e spirito solidale. Questo incontro ci ha dato la possibilità di comprendere a fondo cosa sta accadendo in questo Paese e per i ragazzi delle scuole partecipanti è stata una occasione unica poter ascoltare S.A.R. per fare tesoro delle sue parole e riflettere sul valore della pace. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo appuntamento, in particolare lo stilista Filippo Flocco e tutti quelli che hanno sostenuto l’iniziativa dalla Regione Abruzzo, alla Provincia di Teramo ai nostri due comuni di riferimento, Pineto e Silvi, e tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito all’organizzazione dell’incontro. Un grazie anche da parte mia a Sar Principessa Soraya Malek per aver accettato il nostro invito e per averci onorato della sua presenza e della sua preziosa testimonianza”.