PINETO, IL 28 AGOSTO TREM AZUL FEAT JAVIER GIROTTO CON “VUELVO AL SUR”

PINETO – Dopo lo spettacolo del noto comico Maurizio Battista, sabato 28 agosto 2021 alle 21,15 il palco dell’Arena Parco della Pace di Pineto – nell’ambito del cartellone degli eventi estivi “A Pineto il Parco è uno spettacolo” – ospiterà Trem Azul feat Javier Girotto con “Vuelvo al sur”. L’ingresso è libero, per partecipare è necessario iscriversi su visitpineto.it, dove i posti sono prenotabili fino al loro esaurimento, e occorre recarsi al Parco della Pace entro le 21 per non perdere la priorità. Qualora ci fossero ancora posti liberi – anche a causa dell’arrivo in ritardo dei prenotati – sarà possibile accedere al Parco facendo una fila all’ingresso fino a esaurimento posti. Come da normativa nazionale per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, all’ingresso sarà necessario esibire il green pass. L’area sarà aperta al pubblico dalle ore 20. Nel centro di Pineto si ricorda che c’è l’isola pedonale. È quindi vietata la circolazione dei mezzi, sia pubblici che privati, dalle 21 alle 00,30 su Via D’Annunzio.

Trem Azul è un progetto musicale ormai ventennale. La loro ricerca si articola intorno alla musica brasiliana e ad altre forme musicali che includono linguaggi etnici e jazzistici. Massimiliano Coclite (piano), Bruno Marcozzi (batteria e percussioni), Marcello Manuli (basso) e Alessia Martegiani (voce) sono i Trem Azul (in portoghese “treno azzurro”, che prende spunto dalla famosa canzone di Milton Nascimento), gruppo storico italiano di musica brasiliana originale cantata in portoghese. Tre i dischi pubblicati dalla band, “Trem Azul”, “Amigdala”, “Nao sei sambar”, che vedono collaborazioni con alcuni dei top player del jazz italiano e internazionale, tra i quali Fabrizio Bosso, Roberto Taufic, Stefano Cocco Cantini, Max Ionata, Luca Bulgarelli. In questa occasione il quartetto si avvale della collaborazione di un grandissimo musicista internazionale, sassofonista e compositore argentino: Javier Girotto.