PINETO: IL COMUNE HA DECISO DI PROROGARE PER 7 GIORNI IL SERVIZIO MENSA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

PINETO- Il Comune di Pineto (Teramo), per l’anno scolastico in corso, ha deciso di prorogare in via sperimentale il servizio mensa per i bambini della Scuola dell’Infanzia di una settimana oltre la data prevista. L’iniziativa, molto apprezzata dalle famiglie, ha riscosso un riscontro positivo tale da indurre l’amministrazione a riproporla anche per il prossimo anno scolastico.

“Abbiamo voluto andare incontro alle esigenze delle famiglie, prolungando la mensa scolastica di una settimana – dichiara l’assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Pineto, Jessica Martella – e questa sperimentazione ha avuto esiti positivi sia in termini organizzativi che di gradimento da parte dei genitori. Per questo intendiamo confermarla anche il prossimo anno, valorizzando un servizio che supporta i genitori nella conciliazione dei tempi di vita e lavoro, e garantisce continuità educativa ai più piccoli”.