PINETO: IL CONSIGLIERE COMUNALE LUCA DI PIETRANTONIO RIENTRA NELLA LEGA

PINETO – Il consigliere comunale di Pineto (TE), Luca Di Pietrantonio, rientra nella Lega. Avvocato, vicepresidente del Consiglio comunale dal 2009 al 2014, è stato candidato sindaco per la Lega alle amministrative del 2019 e, in tutte le ultime quattro tornate elettorali, è risultato tra i più votati.

“Nella Lega – spiega Di Pietrantonio – ritrovo amici come il coordinatore regionale Vincenzo D’Incecco e il commissario provinciale Andrea Scordella, sindaco della vicina Silvi, oltre a tanti militanti con cui ho un rapporto di stima e condivisione degli ideali del centrodestra, che da sempre rappresentano la stella polare del mio impegno politico sul territorio. Dopo una pausa di riflessione, durante la quale ho comunque continuato a fare politica attivamente, candidandomi alle amministrative del 2024 e ottenendo 473 preferenze, oggi – sottolinea – sento il bisogno di contribuire con nuovo slancio a un progetto nel quale mi riconosco pienamente. In un momento delicato per la politica a tutti i livelli, e con tante sfide che ci attendono nei prossimi anni, ho accettato con convinzione l’invito a dare una mano per far crescere ancora di più la Lega. A breve costituirò un direttivo locale, così da avviare subito il lavoro sul territorio comunale e non solo”.

“Il ritorno di Luca Di Pietrantonio ci riempie di soddisfazione. E’ un amministratore capace, radicato, stimato. Il suo rientro rappresenta un valore aggiunto per il percorso di rilancio che il partito sta portando avanti in tutta la regione e nella provincia di Teramo”. sottolineano D’Incecco e Scordella.