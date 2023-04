PINETO: IN FIAMME PALAZZO QUATTRO PIANI, DISTRUTTE AUTO E MOTO, ILLESI GLI ABITANTI

PINETO – Emergenza a Borgo Santa Maria di Pineto, per un incendio divampato questa notte in una palazzina di quattro piani. Ad andare in fiamme una tettoia esterna sotto la quale erano parcheggiate una Ford Fiesta alimentata a metano, un’auto d’epoca e un motociclo ed era depositato un cumulo di legname da ardere. Le fiamme si sono propagate su una Dacia alimentata a GPL e una Toyota Aygo parcheggiate nel cortile adiacente. A causa della violenza dell’incendio la tettoia è crollata e le fiamme si sono propagate ad alcuni locali dalla vicina palazzina. Gli abitanti dei tre appartamenti presenti nell’edificio sono stati evacuati.

In particolare, tre abitanti dell’appartamento al terzo piano fuori terra sono stati fatti scendere dall’edificio attraverso una scala italiana dopo averli vincolati ad una corda di sicurezza. Tutti gli occupanti del fabbricato sono rimasti illesi. I vigili hanno spento rapidamente l’incendio evitando che si propagasse ai restanti locali dell’edificio.