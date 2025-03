PINETO – Ivan Berardinelli è stato nominato, durante il congresso cittadino di Pineto (TE), coordinatore locale di Forza Italia. La nomina è stata perfezionata durante il congresso cittadino alla presenza della coordinatrice provinciale, Rita Ettorre, del capogruppo in Regione, Emiliano Di Matteo.

“Ringrazio la mia lista che ha riposto in me la fiducia per questo importante incarico”, commenta Ivan Berardinelli.

Il nostro obbiettivo ” essere Protagonisti e non Spettatori” nel governo del territorio, dare risposte ai cittadini e costruire insieme una politica basata sui valori, impegno e presenza costante. Mi impegnerò personalmente insieme al mio direttivo a portare Forza Italia ad essere una componente importante all’interno del centro destra. Daremo spazio ai giovani, coinvolgendoli attivamente nei nuovi programmi e nelle iniziative che prenderanno vita nella nostra comunità”.

PINETO: IVAN BERARDINELLI NOMINATO COORDINATORE LOCALE DI FORZA ITALIA PINETO - Ivan Berardinelli è stato nominato, durante il congresso cittadino di Pineto (TE), coordinatore locale di Forza Italia. L...