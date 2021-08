PINETO, L’ALMA PASSION ORCHESTRA PROTAGONISTA DEL NUOVO APPUNTAMENTO DEL CARTELLONE ESTIVO

PINETO. Dopo il successo dei primi appuntamenti del cartellone degli eventi estivi a Pineto (con Andrea Scanzi e i Terzacorsia, il Maestro Vince Tempera e Sylvia Pagni, Mariella Nava con la Melos Orchestra Spettacolo, Angelo Branduardi e i Negrita) il cartellone degli eventi estivi di Pineto “A Pineto il Parco è uno spettacolo” prosegue il 7 agosto con l’Alma Passion Orchestra diretta dal M° Manfredo Di Crescenzo con Daniel Binelli (Bandoneon) con un omaggio al tango di Astor Piazzolla nel centenario della nascita, con la ballerina di tango Cinzia Lombardi e Claudio Hoffman.

L’ingresso è libero, per partecipare è necessario iscriversi su visitpineto.it, dove i posti sono prenotabili fino al loro esaurimento, e occorre recarsi al Parco della Pace entro le 21 per non perdere la priorità. Qualora ci fossero ancora posti liberi – anche a causa dell’arrivo in ritardo dei prenotati – sarà possibile accedere al Parco facendo una fila all’ingresso fino a esaurimento posti. Come da normativa nazionale per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, all’ingresso sarà necessario esibire il green pass. L’area sarà aperta al pubblico dalle ore 20. Nel centro di Pineto si ricorda che c’è l’isola pedonale. È quindi vietata la circolazione dei mezzi, sia pubblici che privati, dalle 21 alle 00,30 su Via D’Annunzio.

L’Alma Passion Orchestra proporrà un evento concertistico dedicato interamente ad Astor Piazzolla nella ricorrenza del primo Centenario dalla sua nascita. Si esibirà l’Orchestra è formata da Renato Marchese (violino I), Augusto D’Incecco (violino I), Silvia Monti (violino I), Francesco Negri (violino I), Roberta Marzoli (violino I); Alice Di Monte (violino II), Paola Ferella (violino II), Elena Mashkova (violino II), Valeria Vadini (violino II); Xhoana Askusaj (viola), Francesca Spada (viola), Francesca Andrea Sbaraglia (viola); Galileo Di Ilio (violoncello), Simona Abrugiato (violoncello); Alessio Rinaldi (contrabasso); Fabio Tucci (batteria). Solista speciale e d’eccezione: Daniel Binelli, bandoneonista argentino che ha suonato e duettato tanti anni con Piazzolla. Completerà l’interessante e importante serata musicale la partecipazione dei ballerini di tango – Cinzia Lombardi e Claudio Hoffmann che, con le loro eleganti, raffinate e passionali coreografie, arricchiranno le interpretazioni di tutti i musicisti che si esibiranno. Il direttore d’Orchestra e direttore artistico dello spettacolo è il M° Manfredo Di Crescenzo. Saranno eseguiti e interpretati i seguenti brani: Oblivion, Tanguedia, Biyuya, Ave Maria, Violentango, Canto di Ottobre, Fuga y Misterio, Adios Nonino, Libertango. Inoltre, il maestro Binelli, concluderà il concerto con il brano Metropolis, da lui composto.

Si tratta del settimo di una serie di appuntamenti che fino a settembre arricchiranno le serate della cittadina adriatica in uno spazio allestito secondo tutte le normative di sicurezza anti Covid-19. Il Parco della Pace, dopo l’allestimento ad Arena dello scorso anno sta diventando, infatti, uno dei punti di riferimento per l’organizzazione di grandi eventi lungo la costa adriatica per lo spazio di cui dispone, la presenza di un palco ben strutturato e per la sua posizione al centro della città. Tra gli ospiti dell’estate 2021: il 14 agosto James Senese e Napoli Centrale con James is back, appuntamento organizzato in sinergia con l’associazione Risvegli Sonori; il 15 agosto concerto de Le Ombre e i Camaleonti dal titolo “I favolosi anni ’60”; il 16 agosto Il Passagallo; il 21 agosto Maurizio Battista proporrà “Che paese è il mio paese” (a pagamento); il 28 agosto Trem Azul feat Javier Girotto con “Vuelvo al sur”; il 4 settembre Antonello Persico e gli Arbor presentano “…mi innamoravo di tutto” di Fabrizio De Andrè. Ultimo concerto-spettacolo, il 5 settembre, è “Sogno e son desto” con Massimo Ranieri (a pagamento). Gli spettacoli sono organizzati dall’Amministrazione Comunale con vari partner e in collaborazione con numerose realtà del territorio, quelli a pagamento vanno prenotati sui circuiti ticketone e ciaoticket.

“Siamo felici di ospitare l’Alma Passion Orchestra a Pineto – commentano dall’amministrazione comunale – con la loro musica e il loro talento sarà possibile vivere emozioni in musica uniche e sarà anche una occasione per ricordare il grande Astor Piazzolla nel centenario dalla sua nascita. Ringraziamo sentitamente tutti coloro che ci hanno permesso di organizzare le iniziative culturali estive e quanti si adoperano per garantire la sicurezza durante i vari appuntamenti”.