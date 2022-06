PINETO, MALORE IN SPIAGGIA: MUORE TURISTA DI 83 ANNI

PINETO – Muore in spiaggia davanti alla nipotina e alla figlia: la tragedia si è consumata ieri alle 10.30 nel tratto di mare tra gli stabilimenti “La conchiglia” e “I due Fratelli” a Pineto (Teramo).

Armando Menichetti, di 83 anni, originario di Umbertide (Perugia), in vacanza con la famiglia, stava passeggiando in acqua tra la prima e la seconda secca quando è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo.

L’anziano, spiega Il Centro, è stato portato sul bagnasciuga dove immediatamente sono intervenuti i bagnini dei lidi circostanti che hanno tentato un primo soccorso. Sul posto sono arrivati anche gli operatori del 118 che hanno dapprima tentato la rianimazione e poi hanno caricato l’anziano in autoambulanza per una corsa a sirene spiegate verso l’ospedale di Atri. L’uomo è morto durante il tragitto.

Quello di ieri è il secondo malore mortale sulla spiaggia di Pineto nel giro di appena cinque giorni. Giovedì una turista 69enne di Terni si era sentita male ed era deceduta mentre passeggiava nel tratto di mare davanti a Villa Ardente