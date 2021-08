PINETO: MAURIZIO BATTISTA PROTAGONISTA CON “CHE PAESE E’ IL MIO PAESE”

PINETO – Dopo il grande successo dei concerti in programma nel fine settimana di Ferragosto con James Senese e Napoli Centrale il 14 agosto, Le Ombre e I Camaleonti il 15 agosto e Il Passagallo il 16 agosto, il palco dell’Arena Parco della Pace di Pineto – nell’ambito del cartellone degli eventi estivi “A Pineto il Parco è uno spettacolo” – il 21 agosto ospiterà Maurizio Battista con “Che paese è il mio paese”.

L’ingresso è a pagamento, il biglietto acquistabile sul circuito ciaotickets. L’area sarà aperta al pubblico dalle ore 20 e sarà necessario esibire il green pass. Nel centro di Pineto si ricorda che c’è l’isola pedonale. È quindi vietata la circolazione dei mezzi, sia pubblici che privati, dalle 21 alle 00,30 su Via D’Annunzio.

Un grandissimo ritorno sul palcoscenico per Maurizio Battista, con uno spettacolo inedito: “Che paese è il mio paese”. La nostra bella Italia è ancora ‘il paese dei santi, dei poeti e dei navigatori?’ a questa domanda cercherà di rispondere il comico romano che, nel suo nuovo spettacolo teatrale, fa luce sui recenti usi e costumi degli italiani. Attraverso la sua esilarante comicità e il suo sguardo attento e scrupoloso, Battista analizza le contraddizioni, le incoerenze, le mode e le abitudini che fanno di questo Paese. Lo spettacolo, scritto da Maurizio Battista, con la collaborazione di Vittorio Rombolà, Alberto Farina e Gianluca Giugliarelli, evidenzia le tipicità, in continua evoluzione, che contraddistinguono l’Italia, rendendolo un luogo stravagante e bizzarro, ma certamente unico al mondo.

Per il cartellone degli eventi estivi a Pineto sinora si sono già esibiti numerosi artisti, come Andrea Scanzi e i Terzacorsia, il Maestro Vince Tempera e Sylvia Pagni, la cantautrice Mariella Nava con la Melos Orchestra Spettacolo, Angelo Branduardi, i Negrita e l’Alma Passion Orchestra diretta dal M° Manfredo Di Crescenzo. Il cartellone proseguirà fino a settembre in uno spazio allestito secondo tutte le normative di sicurezza anti Covid-19. Il Parco della Pace, dopo l’allestimento ad Arena dello scorso anno sta diventando, infatti, uno dei punti di riferimento per l’organizzazione di grandi eventi lungo la costa adriatica per lo spazio di cui dispone, la presenza di un palco ben strutturato e per la sua posizione al centro della città. Tra i prossimi ospiti: il 28 agosto Trem Azul feat Javier Girotto con “Vuelvo al sur”; il 4 settembre Antonello Persico e gli Arbor presenteranno “…mi innamoravo di tutto” di Fabrizio De Andrè. Ultimo concerto-spettacolo, il 5 settembre, è “Sogno e son desto” con Massimo Ranieri (a pagamento). Gli spettacoli sono organizzati dall’Amministrazione Comunale con vari partner e in collaborazione con numerose realtà del territorio, quelli a pagamento vanno prenotati sui circuiti ticketone e ciaoticket.

“Dopo tante serate musicali – commentano dall’Amministrazione Comunale – sabato ci sarà un appuntamento con il teatro e con la comicità di un artista molto amato e apprezzato. Maurizio Battista è tra gli ospiti più attesi del nostro cartellone e siamo felici di ospitarlo Ringraziamo ancora quanti ci hanno supportato e ci supporteranno per le iniziative culturali estive organizzate in città per garantire la sicurezza durante i vari appuntamenti”.